Otomobilde buzağı ile yolculuk kamerada

15 Kasım 2018 Perşembe 17:47



15 Kasım 2018 Perşembe 17:47

Otomobilde buzağı ile yolculuk kameradaOtomobilde buzağı ile yolculuk görenleri şaşırttıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir otomobilde buzağı ile yapılan yolculuk görenleri şaşırttı. Gaziantep - Şanlıurfa karayolunda sahibi tarafından otomobilin arka bölümüne konulan buzağı görenleri şaşırttı. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevkisinden kent merkezine doğru seyir halindeki otomobilde görülen buzağı, diğer sürücüleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde buzağı ile yolculuk yapan sürücünün rahat tavırları ise pes dedirtti.