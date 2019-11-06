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Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 sikke ele geçirildi.

06.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:13Otomobilde ele geçirilen haç ve sikkelere inceleme

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 2 haç ile 24 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 24 sikke ve 2 haç bulundu. Haç ve sikkeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi, sürücü H.Ç. gözaltına alındı. H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir, Güncel

Kaynak: DHA

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