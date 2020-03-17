Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar - Haberler

Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar

Bursa'da geçtiğimiz pazar akşamı işlenen borç cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı.

17.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:52
Otomobilde infaz edip acil servis kapısına bıraktılar

Bursa 'da geçtiğimiz pazar akşamı işlenen borç cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. İşsiz olduğu öğrenilen 33 yaşındaki F.B.'nin bir grup tarafından özel otomobille evinin önünden alınıp otomobil içerisinde infaz edildikten sonra hastanenin acil servis kapısı önüne bırakıldığı ortaya çıktı. Bursa polisinin titiz çalışması neticesi yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla biri ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis kapısına ağır yaralı bir kişinin bırakıldığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edildi. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından yaralı adamın getirildiği aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde, F.B. isimli şahsı olay günü Bağlaraltı Mahallesindeki evinin önünden aynı araçla alan bir grubun, Esenevler Mahallesi Yurt Sokak'a götürdüğü, burada öldürdükten sonra aynı araçla hastaneye getirip acil servis kapısına bırakıp kaçtığı belirlendi. Cinayetin alacak verecek meselesinden işlendiği öğrenildi.


B.Y. (25), F.Y. (24), K.E. (23), K.A. (25), O.K. (23), E.E. (24,) ve İ.K. (24) isimli 7 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y., F.Y. ve O.K. tutuklandı. K.A, E.E. ve İ.K. adli kontrol şartı ile K.E. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Acil Servis, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Haberler
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti Haberler
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti