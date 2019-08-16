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Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü

Samsun'da seyir halindeki otomobile atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

16.08.2019 18:50 Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü
Samsun'da seyir halindeki otomobile atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sonucu otomobilin arka camı ile arka sol kapının camları kırıldı. Otomobilde bulunan Emine Aktan (55), kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Araçta bulunan Emine Aktan'ın kızı Deniz Has da koluna taş gelmesi etmesi sonucu yaralandı. Yaralı anne ve kızı özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Emine Aktan, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Canik ilçe polisinin yaptığı araştırma sonucu taşı atarak Emine Aktan'ın ve kızının yaralanmasına sebep olan Ali P. ise 9 gün önce tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişti.
(İHA)

Samsun, Canik, Güncel

Kaynak: İHA

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