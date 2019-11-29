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Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kedi saatler sonra kurtarıldı.

29.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:35Otomobilde kedi kurtarma operasyonu

'ın ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan kedi saatler sonra kurtarıldı.


Olay, bugün akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağıştan dolayı korunmak için aracın kaputuna giren kedi bir süre sonra motor kısmında sıkıştı. İlerleyen saatlerde üst üste 'miyav' sesleri duyan otomobilin sahibi kedinin araçta sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan titiz çalışmalar sonucu yavru kedi olduğu yerden çıkarıldı. Karnı doyurulan kedi koruma altına alındı. - TEKİRDAĞ


Gaziosmanpaşa, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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