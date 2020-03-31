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Otomobilde kilolarca kaçak nargile ürünü ele geçirildi, sürücü gözaltında

HATAY'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 280 kilo kaçak nargile tütünü ile 40 kilo kaçak nargile kömürü ele geçirildi.

31.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:29
Otomobilde kilolarca kaçak nargile ürünü ele geçirildi, sürücü gözaltında

HATAY'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 280 kilo kaçak nargile tütünü ile 40 kilo kaçak nargile kömürü ele geçirildi. Sürücü G.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda, Antakya- İskenderun yolunda şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka koltuk ve bagajda 280 kilo kaçak nargile tütünü, 40 kilo kaçak nargile kömürü, 45 nargile hortumu ile 10 nargile camı temizleyici ele geçirildi. Sürücü G.K. ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Güncel
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