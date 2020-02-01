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Otomobilde ölü bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, Olgun Özkan (36), otomobilin içerisinde sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

01.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:58Otomobilde ölü bulundu

İZMİR'in ilçesinde, Olgun Özkan (36), otomobilin içerisinde sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. 35 ZD 655 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi gören belediye işçileri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sırtından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Olgun Özkan olduğu belirlendi. Olgun Özkan'ın, Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi'nde oturduğu ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: DHA

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