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Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı

Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

31.12.2019 08:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:00 Otomobilde sıkışan şahsı AFAD kurtardı
Adana'da refüje devrilen otomobilde sıkışan bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesi, Kürkçüler Mahallesinde meydana geldi. D-400 karayolundan Adana istikametine gelen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje devrildi. Kaza sonrası içinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki Murat Akkır sıkıştı. verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Akkır'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza sonrası hafif yaralan 5 kişi hastanelere kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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