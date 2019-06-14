14.06.2019 13:31
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Otomobilde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilde sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otomobilin motorunun alt kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otomobilin motorunun alt kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kavaklıönü Mahallesi'nde park halindeki 50 UK 727 plakalı otomobilin altından uzun süredir kedi sesi duyan vatandaşlar zabıta ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen zabıta, aracın motor kısmının altına sıkışan kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi, bulunduğu yerden çıkarılan itfaiye eri tarafından yeniden sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA
Ürgüp, Nevşehir, İtfaiye, Güncel

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