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Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, önünü kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir otomobile kurşun yağdırıldı. Araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

22.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:06

'nın ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobildeki sürücü Bülent (40) ve arkadaşı Murat Gökler'e (46) ateş açıldı. Tabancayla vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek durduruldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobile tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği 2 çocuk babası Bülent Mamak yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Murat Gökler ise ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Yumurtalık, Mamak, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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