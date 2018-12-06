Otomobilde Tarihi Sikkeler Ele Geçirildi, Sürücü Gözaltına Alındı

AYDIN'ın Köşk
ilçesinde, sürücüsü durdurularak, arama yapılan otomobilde 3 sikke ele geçirildi. Sürücü C.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Başçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Yol kontrol noktasında ekipler, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1'i Bizans, 1'i Roma
ve 1'i de İslami döneme ait 3 sikke bulundu. Sürücü C.S. ise gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkeler, Aydın
Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki C.S.'nin jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- Aydın
Jandarma,Köşk,Aydın
06 Aralık 2018 Perşembe 11:16