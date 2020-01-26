Haberler » Güncel » Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti - Haber

Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İstanbul'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

26.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:03
İstanbul'da araç içerisinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet K. isimli şüpheli, araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşı Ece A'yı bıçakladı.
Aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şüpheli, korkulukları geçerek intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ece A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli Mehmet K'nin cesedi de Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar açıklarında çıkarıldı.
Öte yandan köprü üzerinde seyir halindeki bir motosikletli de Mehmet K.'nın köprüde bıraktığı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Otomobilde tartıştığı arkadaşını öldüren kişi intihar etti

Mehmet K, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30  Mustafa paşa mahallesi'nde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları-1
13:30  Hamileler deprem anında kendilerini ve bebeklerini nasıl korumalı?
13:30  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı...
13:29  Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (6)
13:25  Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi
26.01.2020 13:35:15