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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da polisin şüphelenip durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.07.2019 19:30 Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da polisin şüphelenip durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polis, çalışması sırasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Arama yapılan araçta 4 fişek halinde 3,99 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 4,93 gram eroin, 1 fişek halinde 0,41 gram kokain 21 adet ectasy hap, 0,69 gram plaka esrar ile 1 adet cam tüp ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 450 TL ele geçirdi. Polis araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

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