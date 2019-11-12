Haberler » Güncel » Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı - Haber

Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

12.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:11Otomobilde uyuşturucu ile yakalandı, tutuklandı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 517 gram esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeleri Ankara'ya götüren Y.K.'yi takibe aldı. Y.K.'nin bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 517 gram esrar ve 150 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 Meram Belediyesi'ne restorasyon ödülü
15:58 Vali Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü
15:58 Malezya'da kedi ve keçi yiyen 80 kiloluk piton yakalandı
15:58 Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları
15:57 Şiddet uygulayan eşinin iş yerini yaktı
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
15:10 Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:59:59