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Otomobilde Uyuşturucu ticaretine polisten baskın

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobilde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

21.09.2019 13:32Otomobilde Uyuşturucu ticaretine polisten baskın
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobilde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Külhan sokakta 51 NC 840 plakalı otomobilde bulunan Z.K. ve A.İ.S. isimli şahısları uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Ekiplerin Otomobilde yaptığı arama esnasında Z.K. isimli şahıs elinde bulunan 1.62 gram ağırlığında Skunk isimli uyuşturucu maddesini arabanın altına attı. Durumu farkeden ekiplere maddeyi A.İ.S. isimli şahıstan aldığını söyledi. Ekipler A.İ.S. isimli şahsin Gümüşler beldesindeki evinde yaptığı aramada 53 adet şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam 103,01 gram ağırlığında Skunk maddesi, hassas terazi, 1 adet Skunk öğütmeye yarayan değirmen ve çok sayıda boş kilitli poşet ele geçirildi. 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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