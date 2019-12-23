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Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Adana'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.

23.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:17
'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi.
İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.
Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve dövmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.
Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darbedildi.
Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Murat Kaya, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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