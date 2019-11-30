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Otomobilde yılan paniği

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasım ayı sonunda park halindeki otomobilin motor kısmında görülen yılan paniğe neden oldu.

30.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:28Otomobilde yılan paniği
'nın ilçesinde kasım ayı sonunda park halindeki otomobilin motor kısmında görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.

Olay, Kocaçeşme Mahallesi Dibek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 ADB 197 plakalı aracın motor kısmında yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Amirliği ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yılanı yakaladı.

Paniğe neden olan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı. - MANİSA

İtfaiye, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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