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Otomobildeki buzağıyı gören şaşırdı

Otomobildeki buzağıyı gören şaşırdıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş, hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.

16.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:53
Otomobildeki buzağıyı gören şaşırdı
MANİSA'nın ilçesinde bir vatandaş, hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü. Buzağının otomobilde görenler ise şaşırıp kaldı.
Turgutlu'da yaşayan besici ve çiftçi 35 yaşındaki Akif Zeybek, bir arkadaşının hastalanan buzağısını, otomobilinin arka bölümüne koyarak, ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Dağlık kesimde yer alan mahallelerden biri olan Kayrak'tan yola çıkan Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.
Otomobildeki buzağıyı gören şaşırdı

Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


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