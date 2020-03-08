Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu
UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu otomobilde dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi.
08.03.2020 13:13
UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu otomobilde dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah Uşak- Ankara yolunda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenen 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç. ise gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı