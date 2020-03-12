Otomobildeki kadına baktığı iddiasıyla kurşunlandı
KAĞITHANE'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobilde yanında oturan kız arkadaşına baktığı iddiasıyla yolda yürüyen Serdar Köse'yi kurşun yağmuruna tuttu.
12.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:19
KAĞITHANE'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobilde yanında oturan kız arkadaşına baktığı iddiasıyla yolda yürüyen Serdar Köse'yi kurşun yağmuruna tuttu. Bacağından yaralanan Köse, ambulansla hastaneye kaldırılırken 'annem duymasın' diye bağırdı.
Olay, Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'ta 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Köse, sokak üzerinde yürürken, yanına bir otomobil yanaştı. Araçtan inen sürücü, yanındaki kadına baktığı iddiasıyla Köse'yi kurşun yağmuruna tuttu. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan 8 el ateş ettikten sonra otomobiline binerek kaçtı.Açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Serdar Köse, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, ambulansa bindirilirken, çevredekilere 'annem duymasın' diye bağırdı. Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobilinin plakası belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Mahalle sakinlerinden Bülent Şen, saldırıya uğrayan Serdar Köse'nin kimseyle bir sorunu olmadığını ifade ederek "'Bir bayan, bir erkek, çocuğa 'niye bakıyorsun' diyor. Bir şarjörü boşaltıyor. 'Arabadaki kıza niye bakıyorsun' diyor. 8 el ateş etmiş. Sağ ayağından vurulmuş. Bedavaya vurdular adama" diye konuştu.- İstanbul
Kaynak: DHA
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