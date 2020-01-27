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Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı

Sarıyer'de otomobilin alt kısmına yerleştirilen kutu, takip cihazı çıktı.

27.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:22Otomobildeki şüpheli kutu, takip cihazı çıktı
'de otomobilin alt kısmına yerleştirilen kutu, takip cihazı çıktı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Oto Sanayi'deki bir iş yerine tamir için gelen otomobilin alt tablasında, kablolara bağlı siyah bir kutu görüldü.
sahibinin de kutuyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söylemesi üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş yerinin bulunduğu bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından araçtan çıkarılan ve fünyeyle kontrollü olarak patlatılan kutunun, araç takip cihazı olduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde arama yaparken, araç sahibi ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıyer, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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