Otomobildeki Tartışma Sonrası Bıçaklanan Nakliyeci Öldü

23 Kasım 2018 Cuma 11:24



23 Kasım 2018 Cuma 11:24

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, nakliyeci Murat Kepenek (41), otomobilde 2 kişiyle tartışarak, araçtan indi. Arkasından inen ikiliden biri, Kepenek'i bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kepenek, yaşamını yitirirken, 2 kişi otomobille kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, dün gece saatlerinde, Çayırova'ya bağlı Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Murat Kepenek, iddiaya göre, buluştuğu 2 kişiyle otomobilde görüştü. Kepenek, bir süre sonra bu kişilerle tartışarak, araçtan indi. Arkasından inen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişiden 1'i, Kepenek'i bıçakladı. Kepenek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hemen otomobile doğru yöneldi. Otomobildeki kişiye Kepenek'i öldürdüğünü söyleyen saldırgan, araca bindi ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kepenek'in yerde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kepenek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Kepenek'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonrası otopsi için morga götürüldü. Polis, görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.- Kocaeli