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Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi.

12.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:48Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeçik Mahallesinde durumundan şüphelendiği, içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobilin sürücüsü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri peşine düştükleri otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Arama yapılan otomobilde 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan H.T. ve B.A.'yı gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



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Kaynak: DHA

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