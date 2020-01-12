Haberler » Güncel » Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı - Haber

Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi.

12.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:53Otomobildeki uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeçik Mahallesinde durumundan şüphelendiği, içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobilin sürücüsü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri peşine düştükleri otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Arama yapılan otomobilde 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan H.T. ve B.A.'yı gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22  İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haber
22:22  Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haber
22:22  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması - Haber
22:22  Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
22:15  Iğdır'a beklenen kar yağdı - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
12.01.2020 22:29:44