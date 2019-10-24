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Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktıADANA - Adana'da bir otomobilde 189 şişe kaçak içki ele geçirildi.

24.10.2019 10:31
Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı
ADANA - Adana'da bir otomobilde 189 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesinde otoyolda bir otomobilde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınıp durdurulan otomobilde yapılan aramada 189 şişe kaçak içki ele geçirdi. Polis içkilere el koyarken araçtaki E.G. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Otomobilden 189 şişe kaçak içki çıktı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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