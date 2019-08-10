Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 11:35 Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında
Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix'in de kullanılarak otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:50   TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı
11:48   Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
11:47   Odunlukta çıkan yangın korkuttu
11:46   809 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
11:46   Alzheımer hastası yaşlı adamın cesedi bulundu
11:45   Diyarbakır polisi kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı
11:45   Giresun'da polis ekiplerinden kurban satıcılarına uyarı