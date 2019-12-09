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Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı

İSTANBUL'da araçtan havaya ateş açan kişi o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

09.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:29
İSTANBUL'da araçtan havaya ateş açan kişi o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
'da hafta sonları asker eğlencesi adı altında araçlarıyla konvoy oluşturan kişiler yol kesip diğer sürücülere ve çevre sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Bu hafta sonu da bir kişi yine eğlence adı altında seyir halindeyken otomobilden havaya ateş açtı. Maganda o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz hafta da kentin çeşitli noktalarında konvoy yapan magandalar yol keserek trafiği felç etti.
Otomobilden ateş açıp sosyal medyada yayınladı

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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