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Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden atılan poşette 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:40 Otomobilden atılan poşetten 750 gram esrar çıktı

MANİSA'nın ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden atılan poşette 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gece saat 01.15 sıralarında, kırsal Çepnidere Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Bu esnada ekipler, araçtaki şüphelilerin dışarı poşet attığını fark etti. İncelenen poşet içinde 750 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü N.Ö. (30) ile yanındaki U.K.'nın (28) işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Turgutlu, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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