Haberler» Güncel» Haber

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı

Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.

03.09.2019 18:44 Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı
Adana'da, hareket halindeki otomobilden atlayan bir aylık hamile kadın yaralandı.
Şanlıurfa'da kiraladıkları 34 LP 5151 plakalı otomobille Mersin'e tatile giden Ali ve Özlem G. çifti, dönüş yolunda tartışma yaşadı.
Özlem G, Adana'da, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki otomobilden atladı.
Bu sırada otomobilin arkasında ilerleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.
Özlem G, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde bir süre gözyaşı döken Ali G, gazetecilere yaptığı açılamada, "Herkes eşiyle tartışıyor. Polis abiler çok büyüttü olayı. Eşim kapıyı açtı, aşağı atladı. Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk, ben de yavaşladım. Çok şükür arabanın altında kalıp ölmedi. Karnında çocuk var, ona bile acımadı. Gitsin boşansın beni sevmiyorsa. Bir de severek evlendik." diye konuştu.
Gözaltına alınan Ali G, Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Şanlıurfa, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:44   Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı
19:44   "Işıklar Ülkesi Likya" resim ve heykel sergisi açıldı
19:42   Hafif ticari araç yol kenarında dinlenen aileye çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
19:41   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
19:40   Dha yurt bülteni - 17
19:39   Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
19:38   "Daha güzel bir Ayder ortaya çıkarmak istiyoruz"