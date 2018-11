21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



Otomobilden gelen kedi sesini duyunca soluğu sanayide aldı...Motora sıkışan kedi internetten açılan 'kedi sesiyle' kurtarıldıOto tamircisinde kedi kurtarma seferberliğiAracın motor kısmına giren minik yavrunun kurtulması için otomobilini sanayiye çekip parçalattıOtomobil sahibi Rıfat Çetin: "Bir can kurtardık. Feda olsun"ANTALYA - Antalya'da bir aracın motor altındaki ara bölmesine sıkışan yavru kedi, oto tamircisinde neredeyse otomobilin ön kaporta parçalarının tamamının çıkartılmasının ardından uzun uğraşlar sonucu internetten açılan 'kedi sesiyle' kurtarıldı. Tamircilerin kediyi çıkartabilmesi için uzun süre kedi taklidi yapan otomobil sahibiyse, aracının parçalara bölündüğünü görünce, "Bir can kurtardık. Feda olsun" cümlelerini kullandı. Antalya 100. Yıl Caddesi'nde trafik ışığında duran bir otomobilden yavru kedi sesinin gelmesi, aynı ışıkta duran gazetecilerin dikkatini çekti. Gazetecilerin uyarmasının ardından aracı kullanan Rıfat Çetin aracını müsait bir yere çekerek, kedi sesinin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Aracı çalıştırdığında kedinin ses çıkardığını duyan Çetin hemen Eski Sanayi Sitesi'ne giderek, oto tamircisinden kediyi kurtarması için yardım istedi.Oto tamircisi Cumhur Şenoğlu ise aracı inceleyerek, kedi sesinin geldiği noktaya göre çalışmalara başladı. Diğer sanayi esnafları da yavru kedi için seferber oldu. Ustalar, tam olarak yeri tespit edilemeyen yavru kediyi kurtarmak için otomobilin ön düzenini sökmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu kedinin motor altındaki ara bölmede olduğunu gören Cumhuroğlu, elini uzatarak kediyi alma çalıştı fakat korkan kedi bu defa da aracın radyatör kısmına kaçtı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen araç sahibi Çetin, kedinin ürkmemesi ve olduğu yerden çıkması için kedi taklidi yaptı. Çevredekiler de internetten 'yavru kedi sesi' videosunu açarak, kedinin tepki vermesini bekledi. Seslere karşılık verince yerini belli eden minik yavru, ardından ustalar yine aracın ön tarafındaki parçaları sökmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren seferberliğin ardından yavru kedi kurtarıldı."Bir can kurtardık, feda olsun"Çok enteresan anlar yaşadığını ifade eden Çetin, "İş yerinden çıkıp randevu adresime gitmek için trafiğe çıktım. Müzik sesinden kedinin miyavlamasını duymadım. Sizler, 'Araçtan kedi sesi geliyor' deyince aracı müsait bir yere çektim ve kediyi aramaya başladım. Sanayi sitesinde Cumhur Usta'nın yanına geldim. Tüm gayretlerle minik kediyi kurtardık. Aracımın her yerini açtılar ama yapacak bir şey yok. Bir can kurtardık, feda olsun" dedi.'Yavru kediyi ne yapacaksınız?' sorusu üzerine Çetin, "Bu ufaklığı işyerinde ki Evrim isimli arkadaşıma hediye edeceğim. Kendisi, 'Küçük kedi beslemeyi düşünüyorum' demişti. Bu vesileyle ona hediye edeceğim" şeklinde yanıt verdi.Minik yavruyu kurtarmanın otomobil tamirinden daha zorlu geçtiğini belirten oto tamir ustası Cumhur Şenoğlu ise, "Küçük olduğu için zor bulduk. Radyatörün arkasında çıktı. Tüm çabalarımıza değdi, sonuçta bir can kurtardık" ifadelerini kullandı.