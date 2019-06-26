26.06.2019 14:32
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı

Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandıGAZİANTEP - Gaziantep'te otomobildeki 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te otomobildeki 14 bin lira değerindeki 2 gitarı çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şahinbey İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi 'nde geçen Pazar günü park halindeki otomobilin arka koltuğunda bulunan gitarın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, İ.Y. çalmış olduğu gitarlar ile birlikte yakalanarak Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen gitarlar ise sahibine teslim edildi.Otomobilden gitar çalan hırsız tutuklandı
Kaynak: İHA
Şahinbey , Bahçelievler Mahallesi , Gaziantep , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:30 Pencereden düşen bebeği havada böyle yakaladı
17:28 Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
17:25 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
17:24 Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı
17:24 Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
17:20 Bozüyük'te yaya geçidi uygulaması yapıldı
17:20 Hadımköy'de bir plastik fabrikası alev alev yandı