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Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan A.S. (20), yakalandı.

25.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:42 Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR'in ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan A.S. (20), yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde park halinde bulanan, 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, A.S.'yi, Bayraklı'da otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Otomobilde, bir başka araçtan çalındığı tespit edilen ses sistemi de ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Hırsızlık Büro Amirliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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