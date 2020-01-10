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Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Elazığ'da 4 kişinin park halindeki otomobilin camını taşla kırarak bilgisayar ve cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

10.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:38
'da 4 kişinin park halindeki otomobilin camını taşla kırarak bilgisayar ve cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobilin camını kırarak bilgisayar ile 7 cep telefonunu çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 hırsızlık şüphelisinden kimliğini tespit ettikleri H.Ç'yi yakaladı.
Çalıntı telefonlardan biri üzerinde bulunan H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde park halindeki otomobilin yanına gelen 4 kişiden birinin büyük bir taşla camı kırması, zanlıların araçtaki bilgisayar ile cep telefonlarını çalarak hızla uzaklaşması yer alıyor.
Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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