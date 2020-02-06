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Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:30
'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçesindeki otomobilden hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, zanlının arka kapısını açarak girdiği otomobilden, çeşitli malzemeleri aldığı görülüyor.
Otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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