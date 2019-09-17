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Otomobilden hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilden elektronik eşya çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 10:41
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilden elektronik eşya çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkındaki bir otomobilden, dizüstü bilgisayar ile tablet çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli B.V'yi (43) Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.
İfadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, çaldığı eşyaları polise teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, benzer suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.
Bu arada, elektronik eşyalar yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
Otomobilden hırsızlık iddiası

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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