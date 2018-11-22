Otomobilden İnerken Hafif Ticari Aracın Çarptığı Genç Öldü (2)

22 Kasım 2018 Perşembe 12:10



22 Kasım 2018 Perşembe 12:10

ÇARPAN ARAÇ BULUNDUİzmir'in Bayraklı ilçesinde Tunay Şenay'a çarpıp sürücüsünün yoluna devam ettiği hafif ticari araç, Mevlana Mahallesi 1710/5 Sokak'ta bulundu. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.TRAFİKTE TARTIŞIĞI İÇİN YOL KENARINDA DURMUŞLARBu arada Tuncay Şenay ve otomobili kullanan arkadaşının trafikte başka araçtakilerle tartıştığı ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen Şenay'a, olayla ilgisi olmayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı belirtildi.BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN OĞLUCenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tunay Şenay'ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay'ın oğlu olduğu ve babasına ait inşaat şirketinde çalıştığı bildirildi.Davut CAN/İZMİR,