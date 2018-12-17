17 Aralık 2018, 19:09
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Otomobilden Kaçak Sigara Fışkırdı...kahramanmaraş'ta 2 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Otomobilden kaçak sigara fışkırdı.

Otomobilden kaçak sigara fışkırdı... Kahramanmaraş'ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümlerine gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeye bağlı polis ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O idaresindeki 33 ACA 525 plakalı aracı durdurdu.
Narkotik polisler, aracın tampon ve marşpiyerlerinde bulunan doğal boşluklarına saklanmış halde toplam 2 bin 800 paket gümrük paket kaçak sigara ele geçirdi.
Araçta bulunan Ahmet O gözaltına alınırken, araç detaylı arama yapılma için emniyete götürüldü. Kahramanmaraş
Kaynak: İHA