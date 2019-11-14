Haberler » Güncel » Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı - Haber

Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen Niyazi Çetinkol'a (26), TIR çekicisi çarptı.

14.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:46Otomobilden lastiği değiştirmeye indi, TIR çarpmasıyla ağır yaralandı

MANİSA'nın ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilinden inen Niyazi Çetinkol'a (26), TIR çekicisi çarptı. TIR'ın altında kalıp, yaklaşık 25 metre sürüklenen Çetinkol, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ankara- yolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Niyazi Çetinkol yönetimindeki 35 HB 611 plakalı otomobilin sol arka lastiği patladı. Çetinkol, lastiği değiştirmek için otomobili yol kenarına park edip, indi. Otomobilinin bagajından lastiği almak için arkaya giden Çetinkol'a, Engin Erdoğan'ın (49) kullandığı çekme belgeli TIR çekicisi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Çetinkol, altında kaldığı TIR çekicisiyle yaklaşık 25 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çetinkol, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu belirlenen Çetinkol, durumunun ağır olması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.TIR şoförü Engin Erdoğan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



İzmir, Kula, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı
18:20 Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Açıklaması
18:18 EYÜPSULTAN'DA OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI (1)
18:18 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)
18:18 Sakarya geri dönüşüm fabrikasında yangın 3
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:21:39