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Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar

Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar Denizli'de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı.

05.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:09
Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar
DENİZLİ - Denizli 'de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Topraklık Mahallesi ve 15 Mayıs Mahallesi'nde oturanlar otomobilden açtıkları müzikler ile evlerinin balkonunda doyasıya eğlendi. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak çocukları, eşleri ile oynadı. Yoldan geçen sürücüler ise eğlenceye korna çalarak katıldı.
Öte yandan, sokakta bulunan vatandaşlar ise ıslık çalarak caddede oynadı, bazı vatandaşlar da balkonlarına bez örtünün üzerine 'Evde Kal Türkiye' yazarak destek oldu. Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Denizli, Genel

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Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılar
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