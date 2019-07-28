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Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

28.07.2019 13:34
Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlıkuyu Mahallesi 1308. ve 1310. Sokak'ta bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildiği yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 1310. Sokak'ta söz konusu otomobili durdurarak, araçtaki Mücahit Ömer K. ve Hüseyin D'yi gözaltına aldı.
Otomobilde bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, sokakta 2 fişek bulundu.
Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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