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Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

14.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:32Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı
'te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İlçesinde Namık Kemal ve Hafızpaşa Mahallesinde 13 Kasım 2019 günü gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin M.Ç ve H.B olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı da çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Namık Kemal, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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