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Otomobilden sonra en çok kamyonet ve motosiklet var

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 111 bin 543 oldu.

07.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:13Otomobilden sonra en çok kamyonet ve motosiklet var
DÜZCE(İHA) – 'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 111 bin 543 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 111 bin 543 oldu. Kentte otomobilden sonra en çok ise kamyonet var. türlerine bakıldığında ise 56 bin 495 otomobil, 2 bin 697 Minibüs, bin 562 Otobüs, 17 bin 174 Kamyonet, 4 bin 630 Kamyon, 16 bin 625 Motosiklet, 12 bin 38 Traktör, 322 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. - DÜZCE

Düzce, Araç, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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