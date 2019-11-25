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Otomobilden uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

ZONGULDAK'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada 90 gram esrar, 333 cinsel gücü artırıcı tablet, hap ve jel ele geçirildi.

25.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:59Otomobilden uyuşturucu ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

ZONGULDAK'ta, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada 90 gram esrar, 333 cinsel gücü artırıcı tablet, hap ve jel ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece gerçekleştirdiği denetim sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 90 gram esrar, 60 uyuşturucu hap, 139 cinsel gücü artırıcı tablet, 160 cinsel gücü artırıcı jel, 18 cinsel gücü artırıcı içecek, 16 cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri, araçta bulunan H.I. (24), B.Ö. (26) ve T.S.M.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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