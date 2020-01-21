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Otomobilden ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Nizip ilçesinde 3 ayrı iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

21.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:13

ilçesinde 3 ayrı iş yerinden ve otomobilden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fevzipaşa Mahallesi'nde farklı tarihlerde 3 iş yerinden ve otomobilde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının otomobilden ve bir iş yerinden televizyon çalıp, uzaklaşması yer alıyor.

Otomobilden ve iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Nizip, Güncel

Kaynak: AA


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