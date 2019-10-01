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Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

- Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıMANİSA - Manisa'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

01.10.2019 00:18
- Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
MANİSA - Manisa'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Selçuk Balaban yönetimindeki 45 S 9131 motosikleti ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmail Ceylan yönetimindeki 45 ABK 579 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Motosiklet, Yunusemre, Yağcılar, Manisa, Yerel

Kaynak: İHA

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