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Otomobile atılan taşın başına isabet ettiği kadın öldü

SAMSUN'da, 10 gün önce, Ali P.'nin otomobile attığı taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emine Aktan (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.08.2019 13:06 Otomobile atılan taşın başına isabet ettiği kadın öldü
SAMSUN'da, 10 gün önce, Ali P.'nin otomobile attığı taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emine Aktan (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
?Olay, 7 Ağustos'ta, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali P., yanından geçen otomobile taş attı. Otomobilin arka camından içeri giren taş, Deniz Has ve yanındaki annesi Emine Aktan'ın başına isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan anne- kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Ali P. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından Deniz Has taburcu olurken, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Emine Aktan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Ali P.'nin polise verdiği ifadesinde taşı otomobilin sürücüsüne atmaya çalıştığını, kadının ise kaza sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi.



Canik, Güncel

Kaynak: DHA

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