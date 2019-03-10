Otomobile Çarpan Elektrikli Bisikletin Sürücüsü Yaralandı

MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde, emniyet şeridinde duran otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Fuat Aydın
(22), yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan
Bulvarı'nda meydana geldi. Manisa
'dan İzmir
yönüne giden Halil Fuat Aydın yönetimindeki elektrikli bisiklet, emniyet şeridinde duran Hakan Özcan
'a (41) ait 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kasksız elektrikli bisiklet sürücüsü Halil Fuat Aydın yaralandı. Aydın, ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Manisa
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Kaynak: DHA