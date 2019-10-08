Haberler » 3. Sayfa » Otomobile çarpan kamyon lunaparkın bahçesine düştü

Otomobile çarpan kamyon lunaparkın bahçesine düştü

Kayseri'de otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon lunaparkın bahçesine devrildi.

08.10.2019 15:08Otomobile çarpan kamyon lunaparkın bahçesine düştü
Kayseri'de otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyon lunaparkın bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan 3 kişi, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzende meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 38 FC 601 plakalı kamyon, Mehmet D.'nin sürücüsü olduğu otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, demirler bariyerleri kırarak lunaparkın bahçesine düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kamyon içerisinde sıkışan sürücü ile belediye işçileri M.Y. ile M.K.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Büyük paniğin yaşandığı kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi yaparak araçlarda incelemelerde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:12 Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı
19:08 Almanya'da bir ABD savaş uçağı düştü
18:59 Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını
18:47 E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı