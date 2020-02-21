Haberler » 3. Sayfa » Otomobile çarpan kamyonet, devrilerek 30 metre sürüklendi - Haberler

Otomobile çarpan kamyonet, devrilerek 30 metre sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

21.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:02Otomobile çarpan kamyonet, devrilerek 30 metre sürüklendi

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada kamyonetin içerisinde bulunan bir kişi yaralandı.


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Doğan'ın kullandığı 07 HTV 82 plakalı kargo taşıyan kamyonet, Ilıca Kumköy kavşağına geldiği sırada Veli Süer'in kullandığı 62 AAC 161 plakalı otomobile çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada, kamyonetin içerisinde bulunan Ümmühani Doğan yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA


Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:06:34