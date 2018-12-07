Otomobile Çarpan Kasksız Motosikletli Yaşamını Yitirdi

İZMİR'in Bergama
ilçesinde tali yoldan kontrolsüz çıkarak otomobile yandan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Hüseyin Yılmaz Korkmaz
(54), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında İslamsaray Mahallesi, Kınık
Caddesi üzerindeki Gazipaşa
Ortaokulu önünde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan evli, 2 çocuk babası Hüseyin Yılmaz Korkmaz, sürücüsü henüz belirlenemeyen, 35 H 5666 plakalı otomobile yandan çarptı. Kasksız motosiklet sürücüsü Korkmaz, çarpmanın şiddetiyle yola savuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede başını yere çarpan Korkmaz'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis
ve savcının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadın otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
- İzmir
Polis,Yılmaz Korkmaz,Bergama,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 18:01